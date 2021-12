Uomini e Donne, amore al capolinea per una delle coppie più amate: è addio?

Una delle coppie più amate della storia di Uomini e Donne è pronta a dividersi. Sui social spuntano diversi indizi sulla presunta crisi.

Brutte notizie per una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Infatti Francesca ed Eugenio starebbero attraversando una profonda crisi e sarebbero vicini alla rottura. A dare la notizia agli appassionati del dating show ci ha pensato l’influencer Amedeo Venza, che conosce molto bene i due. I primi gossip erano nati proprio da una storia Instagram della Del Taglia, in cui comunicava la storia complicata. Proprio quel contenuto postato sui social aveva creato non poche preoccupazioni ai followers.

L’annuncio di Venza ha quindi confermato ciò che tutti temevano. A quanto pare l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne starebbero vivendo un periodo molto complicato. Secondo Amedeo durante questo periodo complicato non ci sarebbero di mezzo tradimenti o gelosie varie. Inoltre al momento i due ancora devono esporsi ufficialmente su quanto riportato dall’influencer sul suo profilo Instagram.

POTREBBE INTERESSARTI >>> GF Vip 6, Alex Belli e Soleil ancora protagonisti: è successo nella notte

Uomini e Donne, Francesca ed Eugenio in crisi: l’indiscrezione

Sulla presunta crisi di coppia al momento Francesca del Taglia ed Eugenio Colombo hanno deciso di mantenere il massimo riserbo. Infatti i due vogliono prima affrontare per bene la situazione e poi dare aggiornamenti ai propri fan sui social. Ma l’indiscrezione sulla crisi è un vero e proprio colpo al cuore per tutti coloro che seguono la coppia dal 2013, anno in cui i due uscirono dalla trasmissione insieme.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Fabrizio Corona si scaglia contro la Juventus: attacco choc – VIDEO

In questi anni Francesca ed Eugenio sono una delle poche coppie solide uscite dalla trasmissione di Maria De Filippi. Dopo la romantica scelta di Colombo i due si sono trasferiti a Firenze dove la Del Taglia è nata e cresciuta. Un anno dopo il romantico incontro dall’amore tra i due è nato il piccolo Brando, mentre nel 2018 è nato Zeno. Nonostante la nascita dei due figli, però, i due ancora devono sposarsi specialmente per i troppi impegni quotidiani. Adesso quindi i fan aspettano notizie sulla crisi di coppia tra i due, che hanno messo in apprensione i followers più affezionati.