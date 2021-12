Soleil Sorge pronta al grande salto: opinionista di un famosissimo reality

Un’indiscrezione pazzesca che potrebbe vedere la protagonista del GF Vip 6, Soleil Sorge, fare il grande salto

Soleil Sorge sta spiccando all’interno della casa del GF Vip 6 -al di là del suo rapporto con Alex Belli- per la sua spontaneità e intelligenza. Di questo se ne sono accorti in tanti ed è per questo che, a Mediaset, starebbero già pensando di ricollocarla dopo il reality show.

Stando a quanto rivelato da Tommaso Martinelli su Vero, infatti, parrebbe che la showgirl ed ex tronista di Uomini e Donne sarebbe stata individuata come opinionista dell’Isola dei Famosi 2022, esattamente come ha fatto Tommaso Zorzi la scorsa edizione del reality show.

Soleil Sorge all’Isola dei Famosi? Pesantissima indiscrezione

Di fatto, l’Isola dei Famosi 2022 inizierà a seguito della fine del Grande Fratello VIP, prevista per il 14 marzo 2022. Soleil Sorge avrebbe tutte le carte in regola -compreso quel pizzico di veleno che non guasta- per pungere al punto giusto i futuri concorrenti del reality show di Canale 5. All’interno della Casa, infatti, sta dimostrando di essere una persona che parla sempre chiaro senza peli sulla lingua e questo al pubblico Mediaset piace molto.

Ad aiutare Soleil in un’eventuale scalata verso lo studio del reality show condotto da Ilary Blasi potrebbe essere, senza dubbio, anche la tanta acclamazione che la concorrente riceve da parte del pubblico. È senza dubbio lei il personaggio più amato di quest’edizione esattamente come Tommaso Zorzi lo era di quella passata.