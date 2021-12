Sanremo 2022, svolta storica nel regolamento: cambia tutto per Amadeus

Arrivano ulteriori novità sul regolamento di Sanremo 2022. Infatti adesso Amadeus potrà farlo: scopriamo l’ultima novità sul Festival.

La Direzione di Rai 1 ha deciso di comunicare ulteriori novità riguardanti il regolamento di Sanremo 2022, stavolta per quanto concerne le ‘disposizioni generali e finale‘. Infatti in una nota il Servizio Pubblico comunica: “Le modalità di comunicazione degli Artisti scelti dal Direttore Artistico per la partecipazione in gara al festival cambiano, dando facoltà al Direttore Artistico e a Rai di rendere noti gli Artisti sin dal giorno 02 Dicembre 2021“. Quindi dalla giornata di ieri, Amadeus potrà comunicare i concorrenti in gara.

Inoltre la nota si conclude comunicando al pubblico: “Viene mantenuto l’impegno per i suddetti artisti di partecipare alla serata finale di Sanremo Giovani prevista per il 15 dicembre 2021 a Sanremo“. La comunicazione pubblicata dall’Azienda Pubblica arriva poche ore dopo la pubblicazione da parte del settimanale Chi. Infatti il settimanale ha comunicato la presunta lista (non completa) dei cantanti in gara al Festival. Già la scorsa edizione il settimanale di Alfonso Signorini comunicò tutti i partecipanti prima dell’annuncio di Amadeus.

Sanremo 2022, Amadeus da oggi potrà comunicare i conorrenti: la nota della Rai

Dopo la nota pubblicata dalla Rai, Amadeus è pronto a schivare ogni spoiler. Infatti lo scorso anno il conduttore, per vendicarsi dopo lo spoiler di Signorini, decise di comunicare tutti i partecipanti in un’intervista esclusiva a ‘La Repubblica‘. Il gesto fu giudicato uno ‘sgarbo’ dalla stampa, con il ravennate che si scusò pubblicamente subito dopo. Intanto però anche quest anno Chi ha voluto pubblicare la lista parziale dei concorrenti in gara.

Secondo il settimanale, infatti, tra i big in gara ci sarebbero: Emma, Elisa, Boomdabash, Donatella Rettore con Ditonellapiaga, Tecla con Alfa, Rkomi, Aka 7Even, Ariete, Orchestraccia, Giovanni Caccamo, Le Vibrazioni, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie Tese, Il Tre e Gianni Morandi. Questi però dovrebbero essere solamente alcuni dei cantanti in gara, con Amadeus che adesso è chiamato a comunicare o meno chi parteciperà al Festival.