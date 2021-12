Massimo Giletti cambia tutto? L’indiscrezione che non piace ai fan sta circolando in queste ore: sono cominciate le grandi manovre

Il mese di dicembre non chiude soltanto l’anno solare, ma segna anche la fine per la prima parte della stagione televisiva e per molti è già tempo di bilanci. Come Massimo Giletti che dopo un lungo periodo di riflessione ha scelto di sposare ancora il progetto La7, sempre più proiettata sui talk show e sull’informazione.

Bene così, se non fosse che Non è l’Arena è stata spostata dalla collocazione classica della domenica sera ad una più scomoda di mercoledì, sempre in prima serata. Un cambio, deciso dai vertici della rete e non dal conduttore-giornalista piemontese, che fino ad oggi non ha pagato in termini di ascolti.

Ecco perché nelle ultime settimane è tornata di moda la possibilità che La7 ci ripensasse, riportando il programma di Massimo Giletti alla domenica. Un ripensamento che era stato rilanciato anche da TvBlog che ha parlati di riflessioni in corso. Ora arriva la notizia che spiazza tutti i fan del programma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Eleonora Daniele, c’è lo ‘scippo’ in diretta: cos’è successo davanti a tutti

Massimo Giletti cambia tutto? Nelle grandi manovre di La7 alcune possibili sorprese

Perché Massimo Giletti, pur potendo contare sull’amicizia di vecchia data con Andrea Salerno che dirige La7, forse non l’avrà vinta. Battere la concorrenza di Atlantide, il programma condotto dall’altro giornalista Andrea Purgatori e attualmente in programma la domenica sera, non sarebbe un problema. Ma all’orizzonte c’è una grande incognita che potrebbe far saltare tutto.

Nelle scorse ore infatti Enrico Mentana ha preannunciato che a gennaio ci sarà una grande sorpresa che coinvolgerà anche Michele Santoro. Non sappiamo ancora che genere di programma abbiano in mente ma è facile immaginarlo. Il dubbio forte però è sulla serata che andranno ad occupare: forse quella del lunedì che però accoglie Grey’s Anatomy. O forse quella del mercoledì, con nuovo spostamento di Giletti. Al momento sono tutte ipotesi, ma presto conosceremo anche le risposte.