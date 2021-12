Il Commissario Montalbano chiude per sempre? La risposta spiazza tutti anche se la Rai non ha preso una decisione ufficiale sulla serie tv

Ci può essere ancora il Commissario Montalbano senza il Commissario Montalbano? Può sembrare una domanda assurda, ma è quello che si sta chiedendo chi ha prodotto per anni la fortunatissima serie tv di Rai 1. I libri di Andrea Camilleri hanno fatto il pieno di vendite, la fiction derivata da quei testi ha prodotti numeri di ascolti tv mai visti eppure il futuro è in bilico.

Tutto parte dalla volontà di Nicola Zingaretti che ha compiuto 60 anni poche settimane fa e ha deciso di dare un taglio. Dopo 22 anni fortunatissimi, non se la sente più di interpretare il personaggio che l’ha consacrato. Nel giro di poco sono venuti a mancare sia Andrea Camilleri che Alberto Sironi, lo storico regista della serie tv e l’attore romano pensa che sarebbe giusto chiudere così, senza andare avanti.

Il Commissario Montalbano chiude per sempre? La Rai sta pensando ad una svolta

Ma la volontà di Zingaretti sarà rispettata? Certamente nessuno può obbligarlo a tonare sul set. Però Maria Pia Ammirati, direttore di Rai Fiction, intervistata dalla rivista ‘Tivù’ ha anticipato i programmi che stanno discutendo con Palomar, la società che fino ad oggi ha prodotto Montalbano

“A oggi Luca Zingaretti non vorrebbe continuare. Noi stiamo comunque ragionando con Palomar su un’ipotesi di serialità, anche senza Zingaretti, perché questa serie è troppo amata dal pubblico per rinunciarci”. Quindi la Ammirati non dà per definitiva la scelta dell’attore principale di lasciare anche se apprezza la sua coerenza. Ma la Rai vuole andare avanti, con o senza di lui.

Resta da capire cosa potrebbe pensare il pubblico perché sembra chiaro a tutti che un nuovo commissario, oppure un altro attore ad interpretare Montalbano sarebbe accolto con scetticismo. Per ora comunque nessuna decisione definitiva e quindi nessun set da montare.