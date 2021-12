GF Vip 6, retromarcia di Manuel Bortuzzo: annuncio sconvolgente poco fa. I fan del reality Mediaset sono rimasti a bocca aperta

E’ uno dei personaggi più dibattuti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nella sesta edizione brilla la luce di Manuel Bortuzzo. L’ex nuotatore della nazionale italiana ha mostrato alcuni lati caratteriali che in pochi conoscevano. Soprattutto dal punto di vista sentimentale, Bortuzzo ha creato una vera e propria telenovela con la principessa Lulù Selassiè. Un tira e molla che va avanti praticamente dall’inizio dell’esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia. Un valzer delle coppie inaugurato proprio dai due ragazzi, che non hanno mai nascosto la loro passione e i loro alti e bassi. Da quello che si è riuscito a capire il problema è sempre stato la volontà della nobile di avere qualcosa di più di una semplice simpatia. Una storia vera e propria che il nuotatore ha sempre rifuggito, ancora poco convinto del suo reale attaccamento.

GF Vip 6, retromarcia di Manuel Bortuzzo: con Lulù Selassiè è davvero finita

In queste ultime ore Manuel Bortuzzo si è confidato con il buon amico a Cinecittà, Biagio D’Anelli, riaffrontando nuovamente la delicata vicenda. La fine della relazione con Lulù questa volta sembra davvero definitiva.

“Non provo più niente per lei, e lo sa molto bene. Le ho detto di lasciarmi stare, è un mese che glielo dico…”.

A quanto pare però lei era davvero molto presa, come ribadito da Biagio D’Anelli: “Lei non è innamorata di te, di più!”. Tutto questo non è bastato a far cambiare idea a Manuel, che non apprezza i suoi modi di prenderlo.

“Ha modi di approcciarsi troppo diversi da quello di cui ho bisogno io. Le dicevo di lasciarmi stare e mi seguiva per tutta la Casa, mi stava sempre addosso“.

In più ha aggiunto: “Se mi voleva veramente bene non faceva certe cose”. Insomma un’idiosincrasia totale che non ammette margine di ricucitura. Anche i fan dovranno farsene una ragione.