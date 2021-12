GF Vip 6, nuova eliminazione: proprio lei fuori dalla casa!

Una nuova puntata del GF Vip 6 è pronta a partire e la nomination della scorsa volta ha messo in dubbio la permanenza di quattro concorrenti

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Gianmaria, Lulù, Jessica e Patrizia. #GFVIP pic.twitter.com/zxnCeErXWb — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 30, 2021

L’ultima volta, lunedì 30 novembre, sono finiti in nomination Gianmaria Antinolfi, Jessica Selassié, Lulù Selassié e la nuova entrata Patrizia Pellegrino. In bilico è nuovamente la posizione di due principesse che si sono viste privare della presenza della sorella Clarissa, pertanto la paura per loro è tanta.

GF Vip 6, il pubblico ha deciso per il destino dei concorrenti in gara

Il sondaggio condotto da grandefratello.forumfree.it svela che 1.412 partecipanti hanno risposto alla domanda ‘Chi vuoi salvare?’ votando per il 45,96% Gianmaria Antinolfi, il 31,09% Lulù Selassié che può dirsi tranquilla, Jessica Selassié al 15,30% ed infine col 7,65% Patrizia Pellegrino.

Con ogni probabilità il più votato, Gianmaria Antinolfi, deciderà le sorti delle altre concorrenti in nomination. Questo vorrebbe dire che, una tra Lulù Selassié, Jessica Selassié e Patrizia Pellegrino potrebbe dover dire addio alla sua avventura e guardare i proprio compagni di viaggio dallo studio in compagnia di Alfonso Signorini, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, oltre ai loro ex coinquilini. Questa sera, dunque, a partire dalle 21:45 ci sarà un responso ufficiale da parte del GF Vip 6 sul destino dei quattro concorrenti in nomination.