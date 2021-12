Charlene di Monaco, il vero motivo del suo ricovero: spunta un’aggressione choc

Spuntano i veri motivi del ricovero di Charlene di Monaco. Infatti la principessa monegassca avrebbe subito un’aggressione choc.

Nei mesi scorsi ha fatto molto discutere il ricovero di Charlene di Monaco ed oggi si aggiungono nuove ombre sulle vere ragioni del ricovero della principessa. Infatti Charlene da diversi giorni ha lasciato il principato per dirigersi a Zurigo. Nella città elvetica la consorte di Alberto II di Monaco ha deciso di stabilirsi in un centro specializzato. Inizialmente i portali specializzati di cronaca rosa avevano ipotizzato una possibile positività della Wittstock, altri invece addirittura un tumore.

Invece dietro c’è uno scenario preoccupante li che aiutano a chiarire il grave imbarazzo di Alberto di Monaco a proposito delle condizioni di salute della moglie. Infatti dopo il suo ritorno dal Sudafrica, pare che la principessa abbia avuto una crisi di rabbia sfociata in un’aggressione a una delle dame di compagnia. Inoltre a Palazzo per difendere la donna sarebbero intervenute le guardie di sicurezza.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Regina Elisabetta, mazzata tremenda: tutti impietriti a Buckingham Palace

Charlene di Monaco, crisi di rabbia e ricovero a Zurigo: una dipendenza spaventa la corte

La colluttazione tra Charlene ed una delle sue dame sarebbe avvenuta anche a causa di una dipendenza da sonniferi della Principessa. Infatti questa dipendenza è stata sviluppata in seguito agli esiti dei diversi interventi chirugici subiti durante la sua permanenza in Sudafrica. Così Alberto, in accordo con la moglie ha deciso di farla ricoverare in un centro specializzato per disintossicarsi. Inoltre il nome della clinica è rimasto top secret, ma costerebbe circa 300.000 euro al mese.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Uomini e Donne, ex tronista rivela incredibile retroscena: “Maria mi diede del pazzo”

Stando ad alcune voci di gossip, invece, la coinquilina non si sarebbe mai ambientata a corte. A spiegarlo ci ha pensato la stessa direttrice diVoici, Marion Alombert, che ha spiegato: “È una persona che non è stata educata per questo mondo come tutti i Grimaldi. Come una Meghan Markle, Charlene ha avuto molti problemi a integrarsi in una famiglia con la quale non ha necessariamente un buon rapporto“. Inoltre la dipendenza dai farmaci avrebbe amplificato questa sofferenza duratura e a lungo incompresa a corte.