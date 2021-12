Caterina Balivo svela il suo sogno segreto: non l’ha mai fatto nessuno: Per il suo ritorno in tv la conduttrice napoletana pensa in grande

Molti la reclamano, anche se la decisione di allontanarsi dalla tv italiana è stata solo lui. E molti la vorrebbero rivedere presto con un programma tutto suo, perché Caterina Balivo resta una delle conduttrici tv più amate anche se di fatto è sparita.

Milly Carlucci lo scorso anno l’ha chiamata come giudice de Il Cantante Mascherato e molto probabilmente sarà così anche nella prossima edizione del programma. Ma una come Caterina, che per almeno un decennio è stata grande protagonista dei programmi Rai non può accontentarsi di un ruolo minore.

Tutti aspettano un segnale, per rinverdire i fasti di Detto Fatto, e anche lei aspetta una chiamata. Intanto però, ospite di Verissimo nella puntata di domenica 5 dicembre, la Balivo confessa quello che sarebbe il suo sogno. Riuscire a realizzare qualcosa che nella tv italiana fino ad oggi non si è mai visto e quindi essere la prima a farlo con successo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Antonella Clerici, arriva l’annuncio sensazionale: fan sbalorditi

Caterina Balivo svela il suo sogno segreto: tutti gli indizi portano in una sola direzione

Qual è quindi il sogno di Caterina Balivo? Siete curiosi di saperlo ancora prima di ascoltare la sua intervista a Silvia Toffanin? Bene, le anticipazioni del programma ce lo confermano: “Mi piacerebbe condurre un quiz o ancora di più un talent. Si parla sempre delle donne che devono poter fare tutto come gli uomini – ha detto – ma in Italia nessuna donna conduce un game-show”.

E poi, sempre nell’intervista, fornisce anche un indizio percorso per capire a cosa sta pensando. Nei suoi piani non c’è quello di lasciare la rai e quindi Gerry Scotti e Paolo Bonolis possono stare tranquilli. Ma la Balivo si augura di non dover varare un progetto tutto nuovo, come me è successo fino ad oggi. Più semplicemente le piacerebbe entrare in un programma che già esiste e portare lì la sua esperienza.

Nomi non ne fa, ma tutti gli indizi portano in una sola direzione, quella de L’Eredità. Dopo tre anni infatti Flavio Insinna a fine stagione potrebbe lasciare il timone del game show di Rai 1 nel Preserale e il nome di Caterina Balivo già nelle passate settimane è stato accostato al programma.