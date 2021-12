Canale 5, lutto a Mediaset: è morto un amato attore di diverse serie Tv. Negli anni ’80 era conosciuto e apprezzato da tutti

E’ stato protagonista di due delle più amate serie televisive della storia Mediaset degli anni ’80: ‘Happy Days’ e ‘Love Boat’. Il mondo del cinema e della Tv piange la scomparsa di Eddie Mekka, scomparso il 27 novembre. In realtà la vera fama l’ottenne con uno spin off di Happy Days (in cui fece poche puntate), ovvero ‘Laverne & Shirley’ (1976-83), nel quale interpretava il ruolo di Carmine ‘The Big Ragoo’ Ragusa, pugile che sognava di diventare ballerino. Secondo quanto riportato da ‘Variety‘, il profilo Facebook dell’attore ha annunciato la notizia della scomparsa, avvenuto nella sua casa di Newhall in California. La causa della morte non è stata specificata anche se si specifica che “si è spento serenamente”. A rendergli omaggio ci ha pensato subito una della sue compagne di più lungo corso sul set, ovvero l’attrice Cindy Williams, che interpretava Shirley nella popolare telefilm ‘Laverne & Shirley’. E’ stato descritto dalla diretta interessata come: “Un talento di classe mondiale”.

Mekka era di origini armene ed era nato a Worcester, il 14 giugno 1952 (reale nome all’anagrafe, Rudolph Edward Mekjian). Si era diplomato alla Worcester County Light Opera, insegnando anche canto. Il primo acuto a livello professionale arrivò nel 1975, con una nomination al Tony Awards del 1975, per il ruolo da protagonista in ‘The Lieutenant’, uno spettacolo di Broadway. ‘Laverne & Shirley’ segnò il suo debutto in televisione, nel 1976, partecipando complessivamente a 150 episodi. Il suo personaggio, Carmine Ragusa, fidanzato di Shirley Feeney (Cindy Williams) era diventato una vera icona per i ragazzi del tempo. Su Canale 5 lo avevamo visto anche all’opera in ‘Love Boat’, altra serie cult di quegli anni.

Al cinema lo si ricorda in alcuni film come ‘Beaches‘, ‘Ragazze vincenti‘, ‘Dreamgirls‘ e ‘Hail Mary!‘. Sui social i fan gli hanno voluto rendere omaggio in queste ore con moltissimi messaggi di saluto.