Calciomercato Juventus, nuovo obiettivo per gennaio: arriva un top! La dirigenza bianconera proverà ad anticipare le mosse

I conti della Juventus non sono particolarmente positivi e nonostante il recente aumento di capitale da 400 milioni, il mercato dovrà essere votato alla sostenibilità. John Elkann è stato piuttosto chiaro nella sua recente intervista. La ‘Vecchia Signora’ dovrà restare competitiva ma con un sostanziale ridimensionamento dei costi. Ecco quindi che colpi come Vlahovic sembrano sempre più lontani, vista la domanda di 70 milioni per il cartellino da parte del presidente viola Commisso. Il futuro dell’attaccante serbo sarà probabilmente all’estero, con le big della Premier League sempre alla finestra. I bianconeri si stanno orientando invece su nomi diversi, ugualmente giovani e di grande talento.

Calciomercato Juventus, nuovo obiettivo per gennaio: assalto a Dembele

Una delle piste più calde porta a Ousmane Dembele, attaccante francese del Barcellona. Secondo quanto riportato da ‘Cadena SER’, il suo procuratore, Moussa Sissoko ieri ha incontrato il ds del blaugrana, Mateu Alemany, per discutere del rinnovo di contratto. Il suo attuale accordo scade a giugno e non c’è la volontà di perderlo a parametro zero. Al di là delle voci proveniente dalla Spagna, c’è chi suggerisce si tratti solo di una manovra economica per incassare una giusta cifra per il cartellino. La Juventus è sempre stata vigile sul calciatore e ora vorrebbe rompere gli indugi. Pagando un indennizzo di circa 20 milioni può accaparrarsi l’ex Dortmund a gennaio. Una mossa intelligente che accontenterebbe Allegri e darebbe nuovo slancio al progetto, non appesantendo le casse bianconere. Ovviamente Dembele sarebbe un altro esterno in rosa e aprirebbe ad una cessione anticipata di Kulusveski che sin qui non ha particolarmente convinto a Torino. Il mercato è in continua evoluzione.