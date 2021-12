Ballando con le Stelle, annuncio choc di un’ex concorrente: “Ha tentato di uccidermi”

Ex concorrente di Ballando con le Stelle rivela i problemi che ha dovuto attraversare quando era una ragazzina: “Sono dovuta scappare via”

Ex concorrente di Ballando con le Stelle ha rivelato: “Mia madre ha tentato di uccidermi”. Parliamo di Paola Ferrari che tra il 2005 e il 2006 ha partecipato al seguitissimo talent show condotto da Milly Carlucci su Rai Uno. La Ferrari è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata che vedremo andare in onda sabato 4 dicembre 2021.

Qui la giornalista ha parlato senza filtri della sua infanzia, un trascorso che lascerà senza parole il pubblico di Canale Cinque: “Ho vissuto un incubo. Avevo una madre con dei seri problemi mentali che ha per ben tre volte cercato di uccidermi”, ha chiosato la Ferrari che ha dovuto lasciare la propria famiglia quando aveva 16 anni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Soleil Sorge pronta al grande salto: opinionista di un famosissimo reality

Paola Ferrari, ex concorrente di Ballando con le Stelle, rivela: “Non avevo fratelli che mi proteggessero”

Paola Ferrari, ospite di Silvia Toffanin nella puntata che andrà in onda sabato 4 dicembre, ha raccontato il suo triste passato. All’età di 16 anni, per i problemi mentali di sua madre, è stata costretta a scappare via di casa: “Ero sola. Mio padre era assente e non avevo fratelli che mi proteggessero”.

Questo per la conduttrice televisiva è stato un trama molto difficile da superare. Oggi che sua madre non c’è più, Paola ha un solo un dispiacere: “Mi rammarico di non essere riuscita a perdonarla, nonostante lei me lo avesse chiesto. Su certe cose non riesco a voltare pagina”. Infine la giornalista ha rivelato che le paure legate all’infanzia l’hanno perseguitata fino al momento della sua maternità: “Non avevo istinto materno, volevo solo lavorare. La gravidanza non è stata un periodo felice, non ero me stessa”. Alla fine però, con la nascita dei suoi figli, è riuscita a fare pace anche con le sue paure.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> GF Vip 6, nuova eliminazione: proprio lei fuori dalla casa!

Ma non è tutto. Affrontando il tema delle delle molestie sul lavoro in campo sportivo, la Ferrari ha dichiarato di essere stata più volte vittima: “A me è capitato moltissime volte. Chi dice che non succede è ipocrita perché è un mondo maschile. In tutti gli ambienti lavorativi le donne purtroppo devono fare i conti con delle proposte spiacevoli”.