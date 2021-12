Anticipazioni Beautiful, matrimonio agli sgoccioli: nuove rotture in vista!

Le anticipazioni della soap opera statunitense Beautiful fanno sapere di nuove rotture in vista ed un matrimonio agli sgoccioli

Nuove puntate della soap opera americana andranno in onda, come di consueto, su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 13:40 in seguito al TG5. Nel frattempo, negli Stati Uniti, le puntate di Beautiful continuano a sviluppare una trauma che nasconde sempre più intrighi.

A tenere banco le anticipazioni americane della soap opera sono ancora Steffy, Finn, Liam e Hope. La Forrester continuerà a mettere a dura prova il suo matrimonio, mantenendo un’ambigua alleanza con l’ex marito. La figlia di Ridge non ha alunna intenzione di lasciare che suo marito e la Logan abbiano una relazione con Sheila e Deacon. Siccome anche Liam si è unito al ‘team’ di coloro che la pensano così, hanno formato una vera e propria squadra

Anticipazioni Beautiful, Hope e Finn si avvicinano: il matrimonio naufraga

La figlia di Ridge si trova a fronteggiare anche un altro problema: Carter. Dopo aver annunciato di essere la sua madre biologica, l’unico obiettivo di quest’ultima è quello di conquistare suo figlio Finn. Hope e Finn, pertanto, si troveranno nella stessa identica situazione -l’una col padre e l’altro con la madre- e si consoleranno a vicenda. I due si avvicineranno un po’ troppo?

Certo è che il matrimonio di Steffy comincia ad avere qualche falla di troppo. Finn, in particolare, apprezzerà il fatto che con Hope si sente libero di poter esprimere i suoi sentimenti nei confronti della madre. Al contrario, con Steffy, non riesce a farlo perché sa del suo astio.