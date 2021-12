Amici 21, scoppia in lacrime: interviene Maria De Filippi – VIDEO

Scoppia in lacrime ad Amici 21 e interviene Maria De Filippi: fan sorpresi. E’ accaduto durante una lezione di staging

A scoppiare in lacrime ad Amici 21 è stata la ballerina professionista Francesca Tocca. La moglie di Raimondo Todaro era impegnata assieme a Giulia Pauselli in una lezione di staging con la nuova allieva di canto, Aisha, quando non è riuscita a trattenere il pianto. Ma procediamo per gradi. La giovane allieva ha sin da subito dimostrato di avere ritmo ma nonostante ciò ha bisogno di lavorare molto su come tenere un palco.

Ecco che, mentre lavorava con Francesca e Giulia, sono venute fuori le sue insicurezze. Le due ballerine e Maria De Filippi le hanno chiesto di togliersi la felpa per ballare più liberamente, ma la giovane casertana si è rifiutata: sotto indossava solo un top e non le andava di mostrarsi così scoperta. A questo punto è stata proprio la Tocca a dirle che avrebbe dovuto ballare senza temere il giudizio altrui. Poco dopo, però, Francesca è scoppiata in lacrime.

Francesca Tocca in lacrime ad Amici 21: il motivo

Per dare coraggio alla nuova allieva di Amici 21, Francesca Tocca ha rivelato: “Ti capisco, ma questo è il primo passo per superare quella barriera che tu vedi e che magari vedi solo tu. Noi ci facciamo tanti complessi, lo dico a te ma anche a me stessa. Ed è peggio! Per superare quell’ostacolo la prima cosa è fare quello che abbiamo paura di fare“, ha chiosato la ballerina prima di scoppiare in lacrime.

Subito dopo è stato inevitabile l’intervento di Maria De Filippi che ha sempre una parolina di conforto per tutti. La padrona di casa ha chiesto ad Aisha se le avesse fatto piacere ballare con una magliettina a maniche lunghe facendogliela portare dagli autori del programma. Poi il riferimento ala Tocca: “Vedi quanto è bella e che fisico perfetto? Però anche lei ha avuto le stesse insicurezze che hai avuto tu”. Infine Maria ha chiesto a Francesca come si sentisse sottolineando: “Era importante che lei pensasse e capisse che non appartiene solo a lei!”.