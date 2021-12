WhatsApp, il trucco per leggere la rubrica degli altri: è assurdo!

Spunta su WhatsApp un trucco per leggere la rubrica dei nostri contatti. Andiamo quindi a vedere come gli utenti potranno applicarlo sull’app.

WhatsApp ancora oggi è l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo con oltre due miliardi di utenti attivi. Sono diversi i trucchi scoperti dagli utenti per migliorare il servizio dell’app del colosso Meta. Uno di questo ci permette di scoprire la rubrica dei nostri contatti, in modo che sappiamo anche come il nostro conoscente ha salvato il nostro contatto. Infatti abbiamo diversi utenti precisini che salvano un contatto con nome cognome ed altri invece che inventano nomignoli o soprannomi assurdi.

Per soddisfare la nostra curiosità quindi c’è un trucco ben preciso. Ovviamente non ci sarà bisogno né di un’applicazione, né di un magheggio da programmatore. Infatti basterà solamente chiedere al contatto in questione se ci potrà mandare il nostro numero sull’applicazione. Se il vostro conoscente accetterà, potrete quindi scoprire con quale nome vi ha salvato all’interno della rubrica.

WhatsApp, in arrivo una grande novità: sticker personalizzabili per tutti gli utenti

WhatsApp è sicuramente l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo. Infatti sono oltre 2 miliardi gli utenti attivi all’interno del servizio di Meta. A breve un nuovo aggiornamento rivoluzionerà l’app e permetterà agli utenti una maggiore personalizzazione. Sono in arrivo su WhatsApp gli sticker personalizzati. Infatti ad oggi gli “adesivi” da usare in chat dovevano essere realizzati attraverso l’utilizzo di altre app, ma a breve questa funzione diventerà interna.

Questo significa che a breve gli utenti potranno creare e modificare gli sticker all’interno dell’applicazione stessa. Si potrà quindi aggiungere una scritta o di un altro adesivo sino al taglio dell’immagine o all’aggiunta di un emoji. Così l’app sta rafforzando la sua posizione di leadership all’interno del colosso social Meta. Al momento l’aggiornamento è disponibile solamente per la versione Web. Ma a breve Meta lo aggiungerà anche per gli smartphone iOS e Android.