Vaccino ai bambini, Figliuolo: “Al via le somministrazioni dal 16 dicembre”

Le fiale con il vaccino Pfizer per i bambini arriveranno in Italia il 15 dicembre, con una settimana di anticipo. La campagna vaccinale comincerà quindi tra il 15 e il 16 dicembre, a seconda dei tempi di spedizione nelle singole Regioni. Ad annunciarlo è la struttura commissariale di Francesco Figliuolo: “Le dosi rappresentano una prima tranche che sarà poi integrata a gennaio”, spiegano i collaboratori del generale.

LEGGI ANCHE: Vaccino anti-Covid ai bambini dai 5 agli 11 anni: tutto quello che c’è da sapere

Le Regioni si stanno organizzando per seguire l’indicazione di Aifa di adibire percorsi vaccinali unicamente destinati ai bambini. Il Lazio ha organizzato 78 mini hub e comincerà a prendere le prenotazioni a partire dal 13 dicembre. La speranza è vaccinare il 70% dei bambini, anche se superare il 50% sarebbe già un buon risultato.

30mila nuove prime dosi in vista del Super Green pass

Intanto nelle altre fasce di età la campagna vaccinale prosegue bene. Secondo la struttura commissariale, ieri sono state somministrate 430mila iniezioni, con oltre 30mila prime dosi che potrebbero essere aumentate in vista dell’obbligo del Super Green pass. “I punti di somministrazione che operano a livello nazionale sono 2.453 con una previsione incrementale, in un contesto di ampia disponibilità di vaccini a Rna messaggero, stimati in oltre 20 milioni di dosi/somministrazioni previste fino al 31 dicembre 202, utili a soddisfare la potenziale richiesta di 14 milioni di persone, over 18, che hanno terminato da 5 mesi i cicli di vaccinazione primari o che devono ancora completarli”.