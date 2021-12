Vaccino anti-Covid ai bambini dai 5 agli 11 anni: tutto quello che c’è da sapere

Si attende l’ok definitivo dell’Aifa, che ieri, primo dicembre, in una prima riunione si è già espressa verso il via libera, dopodiché ci sarà una data precisa.

Tra il 20 e il 25 dicembre partirà la campagna di vaccinazione per i bambini nella fascia 5-11 anni. Si attende l’ok definitivo dell’Aifa, che ieri, primo dicembre, in una prima riunione si è già espressa verso il via libera, dopodiché ci sarà una data precisa.

Come verrà somministrato Pfizer nei bambini

Anche nel caso dei bambini la somministrazione di Pfizer avverrà tramite un’iniezione nel muscolo del braccio e sarà divisa in due dosi che verranno effettuare a distanza di tre settimane l’una dall’altra. Cambia però il dosaggio. Mentre gli adulti ricevono 30 microgrammi di siero, nei più piccoli la dose sarà diminuita a un terzo, quindi 10 microgrammi. I bambini, come nel caso di tutti i minorenni che finora hanno ricevuto il vaccino, dovranno essere accompagnati dai genitori negli hub già attivi, dai medici pediatri o nelle farmacie che aderiranno alla campagna vaccinale.

Il vaccino non è obbligatorio e per la fascia 5-11 anni non è previsto l’obbligo del Green pass. Le prenotazioni andranno effettuate sui siti web e attraverso i numeri dedicati delle Regioni e sarà possibile prenotare già nelle prossime ore.

I bambini esclusi dalla campagna vaccinale

Quasi sicuramente verranno esclusi dalla campagna vaccinale i bambini affetti da asma grave o con allergie agli eccipienti contenuti nel vaccino Pfizer. I piccoli pazienti in cura con farmaci immunomodulatori o farmaci biologici dovranno essere sottoposti a una valutazione individuale prima di ricevere il siero. Per tutti gli altri, non sarà necessario sottoporsi ad analisi cliniche, salvo diversa indicazione del pediatra.

Il vaccino è previsto anche per i bambini già guariti dal Covid, ma non è ancora stato indicato dopo quanto tempo dalla guarigione, né quante dosi dovranno ricevere.

Anche se dalla sperimentazione è emerso che gli effetti collaterali al vaccino nelle ore successive sono più lievi che negli adulti, se dovessero presentarsi, è possibile usare la Tachipirina con dosaggio pediatrico.