Regina Elisabetta, è accaduto con Kate a Natale di qualche anno fa: colpo di scena!

Royal Family, rivelazione inaspettata sulla Regina Elisabetta: c’entra Kate Middleton e non sono escluse altre novità in tal senso

Tra poco più di due settimane sarà Natale e in molti sono già alla ricerca del regalo perfetto da fare alla propria anima gemella, ai genitori o magari alla nonna. Alcuni si aiutano con dei suggerimenti facilmente reperibili sul web, ma qualcuno ha mai pensato quanto fosse difficile azzeccare un regalo per sua Maestà la Regina Elisabetta II? Se qualcuno provasse a mettersi nei panni della moglie del William, Kate Middleton, capirebbe quanto sia difficile il compito.

Proprio la duchessa di Cambridge, qualche tempo fa in un documentario televisivo ha confessato che durante il suo primo Natale trascorso con la famiglia reale era molto preoccupata di cosa prendere per la sovrana.

Royal Family, rivelazione sulla Regina Elisabetta e il regalo di Natale: sudditi estasiati

In molti si saranno chiesti, mossi da una curiosità immane quale sia stato il primo regalo di Natale fatto da Kate Middleton a Sua Maestà. Ebbene, la duchessa di Cambridge per il primo Natale passato a Sandringham House nel Norfolk, ha deciso di puntare sui sentimenti preparando per Elisabetta II il chutney, una salsa tipica della cucina sud asiatica, secondo la ricetta di sua nonna.

Regalo unico e fantastico nella sua semplicità. Kate Middleton ha deciso di deliziare il palato delicato della Regina riuscendo con questo gesto a far breccia nel suo cuore. Difatti Elisabetta II ha apprezzato la premura del dono fatto in casa, tra l’altro dono che nessuno mai le aveva fatto prima di quel momento.