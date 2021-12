Raffaella Carrà, una puntata del talent show verrà dedicata a lei: i dettagli

Venerdì 3 dicembre un’intera puntata del talent show verrà dedicata all’icona della televisione e musica italiana: Raffaella Carrà. Ecco di quale programma si tratta e che cosa succederà durante la trasmissione.

La scomparsa di Raffaella Carrà ha lasciato un enorme vuoto nella televisione italiana. Non era stata solo una grandissima presentatrice, ma con gli anni era anche diventata un’icona musicale e di moda. La comunità LBGTQ+ l’ha sempre amata moltissimo, fino ad ergerla a simbolo delle loro lotte.

LEGGI ANCHE >>> Raffaella Carrà, retroscena sull’incontro con Berlusconi: il gesto del Cavaliere

NON PERDERTI >>> Raffaella Carrà, incredibile omaggio all’artista: pubblico in fermento

Forse soprattutto per questo motivo, la trasmissione Drag Race Italia, in onda sul canale Discovery+, ha deciso di dedicare la terza puntata al caschetto più famoso della Tv. Le drag queen in gara, che sono rimaste solo in sette, si sfideranno attraverso una serie di giochi ed esibizioni dedicate proprio alla Carrà.

Raffaella Carrà protagonista di Drag Race Italia: i dettagli

Il talent show Drag Race Italia è lo spettacolo che incornerà la prima Drag Superstar italiana. Nella terza puntata sarà ospite un grande ammiratore di Raffaella Carrà, e cioè Tiziano Ferro, che si collegherà in diretta da Los Angeles. Sarà presente in studio anche Stefano Magnanensi, che era uno stretto collaboratore della Carrà.

LEGGI ANCHE >>> Raffaella Carrà, la Spagna ricorda la regina della TV: brividi in diretta

Le drag queen si sfideranno in tre diverse competizioni. Nel corso del talent show, dovranno inizialmente ricomporre un puzzle con i look più famosi di Raffaella Carrà. Ci sarà poi il momento “rusical” – cioè uno spettacolo in cui i partecipanti potranno mostrare i loro talenti – che sarà dedicato alla vita della presentatrice. Infine, ci sarà una sfilata di moda.

Ecco un breve video del giudice Chiara Francini prima della puntata di Drag Race Italia: