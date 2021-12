Oggi è la star della televisione italiana e la più desiderata: la riconoscete?

La bambina nell foto oggi è una star della televisione italiana e anche la più desiderata. In quanti sono riusciti a capire di chi si tratta?

Figlia di un partigiano piemontese originario delle Langhe, è nata a Torino il 2 luglio 1961. Ha frequentato il liceo artistico statale e dopo il diploma ha fatto il suo ingresso nel mondo delle radio locali. L’esordio nello spettacolo è avvenuto all’età di 16 anni, in un teatro locale, in L’importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde. Lei interpretava il ruolo di Cecily Cardew.

Raggiunta la maggiore età, nel 1978 partecipò a Miss Italia non arrivando però alle finali. L’anno successivo però fu eletta per rappresentare l’Italia alla finale di Miss Universo. Nonostante fosse la favorita per la vittoria finale, rifiutò a causa dei molti impegni che non avrebbe potuto rimandare.

Le prime esperienze televisive risalgono all’inizio del 1980 su Videogruppo, mentre apparve come comparsa in alcune pellicole cinematografiche quali Italian Boys e Sapore di mare, entrambe datate 1983. La popolarità arrivò nel 1990 quando le venne affidata la conduzione della trasmissione Galagol su Telemontecarlo.

Nel 1991 fu assunta dalla Rai per la presentazione dello show estivo di prima serata La piscina, in onda su Rai Tre, mentre nel 1992 presentò il Festival di Sanremo accanto a Pippo Baudo, Milly Carlucci e Brigitte Nielsen (ex moglie di Sylvester Stallone).

Da quel momento in poi il suo nome e il suo volto divennero tutt’uno con il mondo dello spettacolo. Tanti film, conduzioni di programmi e partecipazione come concorrente agli stessi. L’ultima partecipazione in televisione è del 2021 allo show condotto da Carlo Conti: Tale e Quale Show. Come avrete sicuramente tutti capito, la bambina nella foto è Alba Parietti.