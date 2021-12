No Green Pass: corteo funebre a Parma per i “morti da vaccino”

No-Vax in piazza a Parma per sfilare con le foto dei morti che a detta loro sarebbero morti a causa del vaccino anti-Covid. Il video del corteo silente è stato diffuso su Telegram nel gruppo Guerrieri per la libertà e anche su Twitter: “Fate girare - si legge a corredo - per dare l’esempio in tutte le città. L’impatto visivo potrebbe svegliare i dormienti”. Cioè i cittadini che al contrario hanno deciso di vaccinarsi.