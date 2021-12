Mediaset, rivoluzione totale: il futuro di Barbara D’Urso e Federica Paniucci

Barbara D’Urso e Federica Panicucci potrebbero trovarsi coinvolte in vortice di rivoluzione da parte di Mediaset

Il giornalista ed esperto di gossip e spettacolo, Francesco Canino, ha illustrato quello che sarà il futuro di Barbara D’Urso e Federica Panicucci per i vertici Mediaset. Stando a quanto pare essere stato deciso nella sede di Cologno Monzese, infatti, c’è stato un cambio di direzione all’ultimo istante.

Nei giorni scorsi, infatti, a Dagospia si era parlato di un addio definitivo, a partire da gennaio 2022, a Barbara d’Urso e Federica Panicucci che avrebbero ridimensionato il loro impegno a Mediaset. Tuttavia, per una delle due, qualcosa sembrerebbe essere cambiato.

Barbara d’Urso e Federica Panicucci: il loro destino a Mediaset

voci da Cologno. Dovrebbero chiamarsi Mattino 5 News e Pomeriggio 5 News le versioni “natalizie” di Mattino 5 e Pomeriggio 5, con Francesco Vecchi e Simona Branchetti.

Salvo colpi di scena last minute, confermata l’uscita della Panicucci, mentre Barbara D’Urso tornerà a gennaio. — Francesco Canino (@fraversion) December 1, 2021

Stando al Tweet di Francesco Canino, dunque, per il momento Barbara d’Urso può tirare un sospiro di sollievo con in mezzo una sosta natalizia che le consentirà di tornare al meglio l’anno nuovo.

Chi gioisce di meno è Federica Panicucci. La conduttrice toscana, infatti, nonostante resterà sotto contratto con Mediaset è attualmente fuori ruolo: c’è da capire se a Cologno Monzese pensano ad una ricollocazione per lei. Chissà che, laddove da quest’estate c’è in atto una vera e propria rivoluzione, non abbiano pensato ad un programma tutto suo.