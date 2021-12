Mediaset ha deciso fra Barbara D’Urso e Federica Panicucci: chi rimarrà

Mediaset ha comunicato il calendario delle vacanze natalizie ed ha chiarito quale sarà il futuro di Barbara D’Urso e Federica Panicucci su Canale 5. Ecco chi delle due rimarrà e cosa succederà al programma che rimarrà senza conduttrice.

Da diversi giorni circolano numerose indiscrezioni sul futuro televisivo di Barbara D’Urso e Federica Panicucci. La prima sta subendo un importante calo d’ascolti, che ha portato all’inizio di questa stagione televisiva alla cancellazione di Live – Non è la D’Urso. La Panicucci, invece, da diverso tempo non sembrerebbe essere una certezza per la rete.

Il 2 dicembre Mediaset ha comunicato in conferenza stampa il calendario “natalizio” della rete. Se in un primo momento hanno fatto discutere le lunghe interruzioni di due programmi che ospitavano anche i cosiddetti no-vax, subito dopo è passato in primo piano l’annuncio della rete riguardo il futuro di Barbara D’Urso e Federica Panicucci.

Conferenza stampa Mediaset: il futuro di Barbara D’Urso e Federica Panicucci ad inizio 2022

Fra Federica Panicucci e Barbara D’Urso, due delle più importanti conduttrici Mediaset, la rete ha scelto di continuare il rapporto solo con una. Mentre la D’Urso tornerà poco dopo le vacanze natalizie per riprendere la conduzione del suo Pomeriggio Cinque, Federica Panicucci terminerà la sua collaborazione il 31 dicembre.

Nel 2022, Mattino Cinque verrà condotto fino al 4 febbraio da Francesco Vecchi, che sarà l’unico conduttore del programma. La Panicucci sarà anche impegnata per l’ultimo dell’anno per il consueto concerto di capodanno: non è noto se poi a lei, come a Barbara D’Urso verranno affidati in un prossimo futuro anche altri programmi.