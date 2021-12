Isola dei Famosi, confessione choc di un’ex naufraga: “A volte ricado nell’anoressia”

Una ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha fatto una confessione choc nel corso della sua ultima intervista raccontando la sua battaglia contro l’anoressia.

Nella puntata di ieri di Storie Italiane, Eleonora Daniele ha intervista l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, Arianna David. La Daniele ha deciso di intervistare Arianna David parlando del caso di Giulia Scaffidi, morta a 17 anni dopo aver perso la sua battaglia contro l’anoressia. Infatti l’ex Miss Italia ha lottato proprio contro questa malattia, visto che in passato ha sofferto di disturbi alimentari. Arianna non ha nascosto che ancora oggi questi problemi tendono a ripresentarsi.

Così la David ha voluto sottolineare come i social influenzino la visione che le giovani donne hanno del corpo femminile. Il problema ancora oggi è la magrezza ostentata, la finzione che spesso viene messa in vista proprio sui social network dove viene proposta una perfezione irraggiungibile. L’ex Miss Italia ha infatti dichairato: “Bisogna insegnare loro a perfezionare l’intelletto, l’intelligenza. Non si va avanti solo con l’estetica“. Inoltre Arianna David ha poi voluto raccontare la sua esperienza con i distrubi alimentari.

Isola dei Famosi, Arianna David racconta: “A 39 chili mi vedevo grassa”

Nel corso della sua intervista a Storie Italiane, Arianna David ha raccontato di aver sofferto di anoressia dai 21 ai 24 anni. Successivamente però l’ex Miss Italia ci è caduta nuovamente ed anche se oggi sta bene, si porta indietro ancora gli strascichi dovuti ai suoi disturbi alimentari. Inoltre ancora oggi Arianna è infastidita da alcuni commenti social.

Infatti da Eleonora Daniele ha confessato: “Io ho la grandissima fortuna di avere un viso che regge, perché quando posto una foto con una canottiera, arrivano una valanga di commenti che mi offendono. Mi dicono: “Sei malata”. Ma come ti permetti a scrivermelo sui social? Tu sei un cafone. È una cosa che mi fa soffrire“. Infine la David ha rivelato di essere guarita solo al 50%.

Infine è intervenuta anche Tania Zamparo, che ha sofferto di anoressia ma è riuscita ad uscirne. Infatti la Zamparo ha consigliato ad Arianna di indagare il suo problema, tentando di andare a fondo e scoprire le dinamiche che lo innescano. Ma l’ex Miss Italia ha chiosato: “Forse tu hai avuto una vita un po’ più tranquilla della mia. Io ho avuto una vita un po’ bastarda. Non è facile quando hai una vita così“.