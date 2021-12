GF Vip 6, squalifica in arrivo per una concorrente: il motivo

Una concorrente del GF Vip 6 rischia di essere squalificata. Andiamo a scoprire chi è e cosa ha fatto per rischiare di uscire dal programma.

Nuova polemica per il GF Vip 6, con una concorrente che rischia la squalifica. Infatti Sophie Codegoni è al centro della bufera dopo dei commenti su un’altra concorrente. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, parlando con Maria Monsè ha dichiarato: “fa la Buscettina con tutti. Con il sorrisino in faccia, questo modo carino“.

Un commento del genere, però, costo la squalifica a Clizia Incorvaia nella passata edizione. Sono quindi moltissimi i fan che hanno paragonato i due episodi. Infatti la Incorvaia accusò Andrea Denver di essere un Buscetta, dandogli del pentito per il suo comportamento all’interno della trasmissione. Andiamo quindi a vedere il dibattito che è esploso sui social dopo i commenti di Sophie Codegoni.

Sophie dice che Maria “fa la Buscettina con tutti”, per alcuni sarà grave per altri no amen, ma Clizia era stata squalificata per lo stesso motivo, quest’anno invece parlano di mafia come se niente fosse. #gfvip pic.twitter.com/pK5zi5qzIj — Ale 🍀✨ (@seisicura) November 30, 2021

GF Vip 6, Sophie Codegoni a rischio squalifica: scoppia la polemica social

Sui social i telespettatori del Grande Fratello Vip si sono divisi sulla squalifica di Sophie Codegoni. Inoltre molti fan della trasmissione hanno trovato inopportuno il paragone con Clizia Incorvaia. Infatti nell’edizione alla quale ha partecipato anche lei ha accusato Andrea Denver di essere un Buscetta, dandogli del pentito per le sue azioni. Dopo una lite in piscina, Alfonso Signorini aveva deciso di squalificare l’Incorvaia.

Inoltre pubblico si è spaccato in due. Infatti una parte dei seguaci della trasmissione ha riportato il video dell’eliminazione di Clizia, sottolineando la gravità delle sue parole rispetto a quelle di Sophie. Un telespettatore ha infatti scritto: “Non sono paragonabili. Clizia disse :”Sei un Buscetta, sei un pentito!” in tono aggressivo e con intenzione; Sophie l’avrà sentito e detto senza cognizione di causa, perché intendeva dire qualcuno che va in giro a mettere zizzania“. Al momento quindi il pubblico è diviso tra chi vuole la squalifica della Codegoni e chi invece vorrebbe la grazia.