GF Vip 6, un altro concorrente abbandona il programma: “Torno alla mia vita”

Nel corso del GF Vip 6 arriva l’addio di un altro concorrente pronto a lasciare la casa più spiata dagli italiani: “Ho bisogno di tornare alla mia vita”.

Sono tantissime le novità all’interno del GF Vip 6, con Davide Silvestri pronto a lasciare la casa più spiata dagli italiani. L’attore è certamente uno dei concorrenti più apprezzati della trasmissione. Nonostante ciò Silvestri ha deciso di confessarsi con i compagni all’interno della casa, rivelando di non sapere se è disposto a prolungare la sua presenza all’interno del reality.

In queste settimane infatti si sta parlando dell’addio di diversi concorrenti entro il prossimo 13 dicembre. Infatti proprio in questa data scadrà il contratto per diversi protagonisti del reality. Tra questi troviamo Katia Ricciarelli che ha già comunicato che ha importanti impegni lavorativi. La soprano ha diversi spettacoli in teatro da svolgere ed ha rivelato già ai coinquilini che ben presto uscirà dalla casa. Andiamo quindi a vedere cosa sta spingendo l’attore a tornare a casa.

GF Vip 6, Davide Silvestri ha nostalgia di casa: pronto ad uscire dalla trasmissione

Alcuni concorrenti sono ben disposti a rimanere all’interno del reality anche dopo il 13 dicembre, rinnovando il contratto con la trasmissione. Davide Silvestri, però, ha preparato le valige pronto per tornare a casa. L’aiuto regista si è rivolto sinceramente ai propri compagni di viaggio affermando: “Mi sembra che non mi sono risparmiato, almeno mi sembra. Non è che sono stato a dormire tutto il giorno… io qualcosa credo di aver fatto. Adesso mi sento un po’… mi spiace essere morto, capito?“.

Proprio le frasi lasciate in sospeso hanno fatto presagire ad un’uscita anticipata. Inoltre l’attore ha fatto parlare di sé per un bacio goliardico con Alex Belli. Durante la sua rivelazione, Silvestri ha poi aggiunto: “Per rispetto preferisco lasciare il posto ad un altro e lasciare un buon ricordo perché tanto non farei una bella cosa ed ho bisogno del mio lavoro adesso oltre al fatto che sento di non dare niente adesso ho bisogno di tornare alla mia vita“. Così Alfonso Signorini trema in vista del 13 dicembre, dove i concorrenti della casa potrebbero dimezzarsi a causa della scadenza del contratto.