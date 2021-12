Gemma Galgani, clamoroso attacco: la sua collega non gliele manda a dire

La dama di Uomini e Donne, Gemma Galgani, è stata duramente attaccata per il suo rapporto con un altro protagonista

Veronica Ursida che, qualche tempo fa, è stata al Trono Over di Uomini e Donne è tornata a parlare a PiùDonna.it di due sue ex compagni: Gemma Galgani ed Armando Incarnato. Allora, la Ursida non trovò fortuna nel parterre del dating show, ma attualmente sta frequentando l’ex di Miriana Trevisan, tale Bruno.

Al sito di gossip, tuttavia, la Ursida ha parlato della Galgani e del cavaliere Incarnato confessando di essere sorpresa dalla loro alleanza: “Mi fanno estremamente ridere con questa coalizione. Ai tempi, quando c’ero io, non andavano d’accordo. Armando non ne diceva di cose carine nei confronti di Gemma, la quale lo attaccava”.

Veronica Ursida attacca Gemma Galgani e Armando Incarnato

Veronica Ursida non le ha proprio mandate a dire ai due unici superstiti del trono Over di Uomini e Donne: i due, infatti, sono gli unici a rimanere ancora seduti comodamente in poltrona, adesso che Isabella Ricci e Marcello Messina hanno trovato la loro strada.

“È ridicolo a stare ancora lì senza combinare nulla. Non riesco a capire perché lui rimanga”, ha asserito la Ursida che si trova d’accordo con l’opinionista Gianni Sperti. Tuttavia, l’ex dama di Uomini e Donne si dice dispiaciuta dei continui attacchi che Gemma e Isabella sono solite subire: “Loro sono prese di mira perché sono due donne forti che fanno parlare di loro”.