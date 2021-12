La Juventus non sta sicuramente vivendo un periodo positivo e a scagliarsi contro di lei è stato anche l’interista Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona, interista purosangue, è un’amante dello sport e del gioco pulito. Lo ha sempre lasciato trapelare dalle sue storie Instagram o dichiarazioni rilasciate a emittenti radio o giornali. Solo qualche giorno fa intervenuto a 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, l’ex Re dei Paparazzi ha parlato della lotta scudetto facendo i complimenti alla Beneamata.

“L’Inter ha dato una prova di forza incredibile. Scommetto tutto ciò che ho che vinceremo di nuovo lo Scudetto. Ripeto: per me vinciamo di nuovo lo Scudetto a mani basse. Azionariato popolare? Io ci credo al punto che ci ho messo già cinquemila euro. È una iniziativa vincente e vanno fatti i complimenti all’Inter per essere stata la prima squadra italiana ad aver intrapreso questa strada”.

Fabrizio Corona si scaglia contro la Juventus: attacco choc – VIDEO

Pochi giorni dopo le dichiarazioni si è sollevato il polverone del caso plusvalenze Juve. In tanti ne hanno parlato, e al coro si è unito anche Fabrizio Corona che su Instagram, nelle storie ha reso noto il suo punto di vista. “Fetenti. Juventus, l’inchiesta si allarga? Non solo plusvalenze: sotto la lente anche fatture, stipendi e pagamenti”. Questo il commento in una delle due storie. Mentre nella seconda ha pubblicato la maglia bianconera con la scritta 41 bis.