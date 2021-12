Segui le estrazioni della sestina del SuperEnalotto e scopri i numeri estratti del Lotto live e 10eLotto di oggi, giovedì 2 dicembre 2021, in tempo reale

Anche oggi sono in programma, come ogni martedì, giovedì e sabato, le estrazioni di Lotto, Simbolotto, SuperEnalotto e 10 e Lotto. Il Jackpot del Superenalotto per questa giornata è di 121.147.666,51 €. Tuttavia, il record di vincita è avvenuto nel 2019 quando, con 209 milioni, ha superato anche le lotterie americane di Mega Millions che hanno una vincita massima attuale rispettivamente di 154 e 50 milioni di dollari, che equivalgono a 140 e 45 milioni di euro.

Superenalotto, l’ultima estrazione di martedì 30 novembre

L’ultima estrazione del Superenalotto è avvenuta martedì 30 novembre. La combinazione vincente è stata la seguente: 11 34 44 64 75 82

Numero Jolly: 48

Superstar: 5

Estrazioni Lotto SuperEnalotto 10eLotto Simbolotto di giovedì 2 dicembre

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI: 15 24 48 60 70 89

Numero Jolly: 34

Superstar: 17

Numeri del Lotto di giovedì 2 dicembre

BARI 35 29 68 86 47

CAGLIARI 26 60 43 44 46

FIRENZE 34 30 77 22 57

GENOVA 18 46 82 2 24

MILANO 60 43 39 88 20

NAPOLI 72 23 51 57 22

PALERMO 32 60 58 35 23

ROMA 32 29 43 26 58

TORINO 73 82 60 21 38

VENEZIA 90 11 34 57 46

NAZIONALE 66 58 69 75 2

10 e Lotto: estrazione del 2 dicembre 2021

11 18 23 26 29

30 32 34 35 39

43 46 51 60 68

72 73 77 82 90

Numero Oro 35

Doppio Oro 35 29

I 5 simboli del Simbolotto del 2 dicembre 2021

Ruota di Torino: