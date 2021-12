Chiara Ferragni in Rai per la conduzione di un super evento: che indiscrezione! Una ribalta televisiva molto importante per la moglie di Fedez

Abbiamo imparato a conoscerla per i suoi straordinari numeri su Instagram come influencer. Chiara Ferragni è di difficile definizione, visti gli ambiti in cui spazia con le sue attività. Imprenditore, modella, regina dei social e anche presentatrice. La moglie di Fedez potrebbe avere a breve un ruolo di primo piano anche a livello televisivo, addirittura sulla rete ammiraglia della Rai.

La tv di stato vorrebbe portarla sul palco dell’Eurovision il prossimo maggio, con l’evento che in programma a Torino. La 66° edizione del Song Contest più importante del ‘Vecchio Continente’ avrà sede nel nostro Paese dal 10 al 14 maggio 2022.

La sede è il PalaOlimpico del capoluogo piemontese, inaugurato nel 2006 per l’edizione invernali dei Giochi a cinque cerchi. Scegliere i conduttori per un programma così importante non è compito facile, e in Rai si stanno già muovendo in tal senso.

Chiara Ferragni in Rai per la conduzione di un super evento: presenterà l’Eurovision 2022?

Secondo quanto riportato dal settimanale “Oggi”, crescono le indiscrezioni che vorrebbero proprio Chiara Ferragni come principale candidata ad accaparrarsi il ruolo di prestigio. Presentatrice o co-conduttrice, in molti vorrebbero comunque la Ferragni protagonista. Il settimanale parla di una proposta già avanzata da Rai 1 alla diretta interessata, che dal canto suo non avrebbe ancora comunicato la risposta definitiva. A 34 anni e senza un’esperienza del genere in passato, a frenarla potrebbe essere la paura e l’ansia.

Per quanto riguarda gli altri papabili nomi si parla di Mika (noto cantante) e di Alessandro Cattelan (sbarcato da quest’anno sulla televisione nazionale).

A spingere la scelta verso Chiara Ferragni ci sarebbe anche la sua ottima conoscenza della lingua inglese, oltre all’immagine positiva che la ragazza ha all’estero, spinta dal suo successo sui social. La lotta sarà serratissima e nelle prossime settimane dovremmo avere la risposta definitiva.