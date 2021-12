Belen Rodriguez corre in aiuto di Cecilia: “È bloccatissima”. Cosa sta succedendo

Belen Rodriguez si è trovata su Instagram a fare un appello per sua sorella Cecilia cui è capitata una cosa particolare

Nelle scorse ore, la showgirl argentina Belen Rodriguez ha pubblicato delle storie su Instagram taggando il profilo di sua sorella Cecilia e spiegando che le è capitato qualcosa di molto particolare.

“Gli algoritmi di Instagram, a volte, fanno un po’ di casino”, ha cominciato la showgirl argentina, “mia sorella ha la pagina bloccatissima”. Cecilia Rodriguez, infatti, si trova in quello che si chiama ‘shadowban’ ovvero i social nascondono momentaneamente al pubblico quello che l’utente pubblica perché hanno notato qualche anomalia.

Belen Rodriguez spiega quello che è successo alla sorella Cecilia

Grazie alle stories di Instagram di Belen Rodriguez, dunque, i follower di sua sorella Cecilia hanno saputo che, momentaneamente, i post dell’ex gieffina non gli compariranno in bacheca: “Ci sono tante persone che non possono vedere né i post, né le sue stories. Se avete voglia di non perdere nessun contenuto di Cecilia, che ha un Instagram pazzesco, attivate le notifiche dove c’è la campanella”.

Per concludere, la showgirl argentina ha chiosato: “Vi mando un bacio da dove sono sempre, in bagno, ma non per il mal di pancia”. Dunque, niente di grave quanto è successo al profilo Instagram di Cecilia che, attualmente, conta quasi 5 milioni di follower.