Barbara D’Urso, pessime notizie in arrivo: una mazzata difficile da digerire. Il futuro della conduttrice napoletana a Mediaset è già scritto

In casa Mediaset è tempo di scelte, di programmi per il futuro e i dati relativi agli ascolti influiranno, ma solo in parte. Come ogni giorno quelli relativi ai programmi del pomeriggio meritano un’attenzione particolare, anche per capire se la nuova formula di Pomeriggio Cinque convince o meno.

Ora sono arrivati i numeri degli ascolti tv relativi al 1° dicembre e sono chiari. Su Canale 5 Beautiful ha messo insieme 2.476.000 spettatori (per il 17.8% di share) e Una Vita 2.435.000 spettatori ( al 18%). Poi Uomini e Donne con 2.851.000 spettatori pari al 23.9%, Amici con 2.155.000 spettatori (19.6%), Grande Fratello Vip 1.940.000 spettatori (per 17.9%) e Love Is In The Air 1.820.000 spettatori, cioé il 15.5%).

Cosa manca? Esatto, Pomeriggio Cinque con 1.724.000 spettatori pari al 13.9% nella presentazione e 2.010.000 spettatori, pari al 14.7% nel programma reale. Invece La sempre in quella fascia, 2.460.000 spettatori con il 18.1%. Ma Barbara D’Urso non sembra preoccupata e lo conferma un post delle ultime ore: “Stamattina sveglia all’alba e operativa da prestissimo… Presto capirete perché. Magari vi regalo uno spoiler”.

Barbara D’Urso, pessime notizie in arrivo ma Mediaset festeggia con la fiction di Bisio e Pandolfi

Nella serata di mercoledì 1° dicembre 2021 bene invece il debutto di Tutta Colpa di Freud – La Serie, con Claudio Bisio e Claudia Pandolfi totalizzato 2.592.000 spettatori con uno share del 12.6%. Invece su Rai1 il film Tutto il mio folle amore è stato visto da 2.499.000 spettatori pari all’11.8% di share e su Rai 2 Mare Fuori 2 ha coinvolto 1.198.000 spettatori (il 5.7%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha interessato 1.928.000 spettatori pari al 10.1%.

Nell’Access Prime Time, su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha messo insieme 4.813.000 spettatori con il 19.8% e su Canale 5 Striscia la Notizia una media di 3.739.000 spettatori pari al 15.4%. Infine nel Preserale su Rai1 L’Eredità è stato visto da 4.459.000 spettatori pari al 22.3% e su Canale5 Caduta Libera! è piaciuto a 3.575.000 spettatori (18.5%).