Ballando con le Stelle, concorrente parla del suo lutto: soffre ancora

Il concorrente di Ballando con le Stelle ha voluto parlare in pubblico del suo lutto, usando delle parole molto dolci. Ecco di chi si tratta e perchè il 2 dicembre è una data molto importante e triste.

Il 2 dicembre, è ricorso un triste anniversario per Valeria Fabrizi: 33 anni fa è morto suo marito per un problema cardiaco. Si trattò per lei di una dura perdita, aggravata anche dal ritrovarsi all’improvviso ad essere un genitore single. Nonostante tutto, l’attrice ha deciso di non lasciare mai il lavoro e di continuare il più possibile la sua vita normale.

Questo è stato un po’ il motto della sua vita: nel 2019, durante un’intervista concessa a Mara Venier nella cornice di Domenica In, raccontò di un problema di salute da superare. Non si fermò neanche allora, e lo stesso è successo a Ballando con le Stelle quando ha avuto dei problemi al ginocchio che non le hanno impedito di esibirsi.

Ballando con le Stelle, le parole sul lutto di Valeria Fabrizi

Valeria Fabrizi, ballerina di Ballando con le Stelle e fra i candidati alla vittoria di quest’edizione 2021, ha deciso di rendere pubblico il suo dolore per l’anniversario della morte del marito con un messaggio condiviso sui social media. Nel 1988, infatti, morì per una miocardite acuta Giovanni “Tata” Giacobetti del Quartetto Cetra.

Il messaggio di Valeria Fabrizi è molto semplice ma allo stesso tempo molto dolce: “Amore mio, sono 33 gli anni trascorsi senza di te, ma ti ringrazio per l’amore che da lassù mi conforta“. Anche prima della puntata del 6 novembre di Ballando con le Stelle aveva emozionato tutti con il suo discorso sull’amore.

Ecco il messaggio scritto l’attrice su Instagram: