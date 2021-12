Ballando con le Stelle, concorrente racconta la battaglia contro il tumore: “Ho dolori ovunque”

Una delle protagoniste di Ballando con le Stelle ha raccontato la sua battaglia contro il tumore: andiamo a vedere il doloroso racconto.

Ballando con le Stelle sta riscuotendo un notevole successo anche durante questa edizione. Il dance show di Milly Carlucci continua a far registrare ottimi ascolti e tra le conferme troviamo anche quella di Carolyn Smith come giudice. Il noto personaggio televisivo, infatti, da tempo combatte con un tumore. Carolyn ha quindi voluto raccontare la sua battaglia in un’intervista rilasciata sul magazine Diva e Donna. Infatti la Smith ha rivelato: “Ho dolori dappertutto, però si va avanti… con il sorriso“. Il dolore è dovuto specialmente alle cure, che però evitano la recidività della malattia.

Poco tempo fa la giurata ha raccontato la battaglia con il tumore, svelando la sua paura più grande. Infatti Carolyn teme tremendamente di lasciare solo il marito. Proprio parlando di questo spinoso tema, la Smith ha affermato: “Quando ho scoperto di avere un tumore al seno ero più che altro terrorizzata per Tino” – ha poi concluso – “Nemmeno riusciva ad andare in ospedale, solitamente sveniva per la tensione. Specie i primi tempi dovevo sempre confortarlo“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Regina Elisabetta, è accaduto con Kate a Natale di qualche anno fa: colpo di scena!

Ballando con le Stelle, Carolyn Smith parla di alcuni concorrenti: “Divertimento trasversale”

Durante quest anno Carolyn Smith è diventata anche una delle testimonial per la terza dose del vaccino anti Covid-19. Inoltre la giurata di Ballando con le Stelle ha anche rivelato la sua opinione sui no-vax, imputando l’esposizione di questo gruppo a media ed opinionisti televisivi che più di una volta hanno lanciato messaggi equivoci. Quindi anche per la Smith ci sono stati alcuni media irresponsabili che hanno dato molto spazio alle tesi dei negazionisti.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Amici, ritorno di fiamma per Elena d’Amario: indiscrezione pazzesca!

Carolyn ha poi voluto dare la sua opinione su questa edizione di Ballando con le Stelle. Infatti la giurata ha rivelato che quest anno c’è una grande concentrazione di musicisti. Da Al bano a Morgan, fino ad arrivare ad Arisa. Per la giurata infatti questi concorrenti sono in grado di dare un divertimento trasversale a tutti i telespettatori.