Antonella Clerici, imprevisto in diretta: prova a nasconderlo ma non ci riesce!

Un imprevisto in diretta per Antonella Clerici ad È sempre Mezzogiorno che non è riuscito a passare inosservato

È sempre Mezzogiorno è iniziato puntualissimo come da palinsesto alle ore 12:00 circa con la fantastica sigla alla fine canticchiata dalla padrona di casa, Antonella Clerici, che ha ricordato gli appuntamenti di domani: puntata speciale del cooking show di Rai Uno con in palio 1.000 euro di premi e la puntata serale di The Voice Senior condotta da lei e con giudici Orietta Berti, Loredana Bertè, Gigi d’Alessio e Clementino.

LEGGI ANCHE > > > Amici 21, Maria De Filippi ingaggia un big: sorpresa incredibile in arrivo

NON PERDERTI > > > Isola dei Famosi, confessione choc di un’ex naufraga: “A volte ricado nell’anoressia”

Tuttavia, come spesso accade, anche oggi c’è stato un piccolo imprevisto che ha portato la conduttrice lombarda a doversi giustificare con i propri telespettatori che hanno visto un movimento sospetto ripreso in primo piano.

LEGGI ANCHE > > > Barbara D’Urso, pessime notizie in arrivo: una mazzata difficile da digerire

Antonella Clerici, in primo piano c’era il copione della puntata

Dopo aver dato l’indizio del giorno, Antonella Clerici si è recata dietro i fornelli insieme al primo ospite del giorno intento a cucinare la torta di cioccolato ai lamponi. Intanto, però, la padrona di casa ha preso un foglio davanti a lei e l’ha buttato, ma poi, per evitare qualsiasi fraintendimento si è girata verso la telecamera ed ha affermato: “No, ti faccio vedere. Qui non ci sono segreti. Abbiamo il ‘fabbisogno’, il copione con tutti gli ingredienti di oggi”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Ballando con le Stelle, concorrente racconta la battaglia contro il tumore: “Ho dolori ovunque”

Un piccolo incidente di percorso, in diretta, che però serve “per stare organizzati quando qualcuno viene e non sa come muoversi. Lo mostro altrimenti sembra che nascondiamo le cose, ma siamo in diretta”.