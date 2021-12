Anticipazioni Una Vita, Antonino viene ricattato: chi si nasconde dietro le minacce

Le anticipazioni di Una Vita – Acacias 38 svelano di un ricatto ad Antonito: dietro il ricatto si nasconde una donna che lui conosce molto bene

e nuove puntate di Una Vita – Acacias 38 andranno in onda, come di consueto, dal lunedì al sabato dalle 14:10 a seguito della soap opera statunitense Beautiful. Le anticipazioni fanno sapere che Antonito e Lolita si trovano di fronte ad una crisi di coppia a causa dell’arrivo in città di Aurelio e Natalia. Come abbiamo già visto, i fratelli Quesada porteranno non poco scompiglio ad Acacias a partire proprio dalla coppia.

Tutto ha inizio con dei malori improvvisi di Lolita che, dopo tanta insistenza, accetta di consultare un medico. Mentre quest’ultima vive un periodo di convalescenza, Antonito comincia a notare un certo interesse di Natalia nei suoi confronti fino a quando riceve un regalo anonimo. La situazione si complica quando la Casado riceve i risultati degli esami effettuati che sono perlopiù inconcludenti e decide di recarsi presso il suo paese di origine.

Anticipazioni Una Vita, Antonito viene ricattato da Natalia

Antonito è sempre più preso dalla sua carriera politica e dalla simpatia che sta nascendo con Natalia a tal punto da bucare un appuntamento con Lolita per prendere un caffè con la Quesada. Ad un certo punto, i due hanno un vero e proprio appuntamento senza sapere che, però, qualcuno li sta spiando e fotografando. Lolita, quindi, riceve gli scatti incriminanti, ma il Palacios è tranquillo: le foto ritraggono i due per strada.

Tuttavia, la serenità dell’uomo dura poco perché qualcuno ricatterà Antonito con le foto di un bacio tra lui e Natalia. Ben presto il Palacios scoprirà che dietro il ricatto c’è proprio Natalia.