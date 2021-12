Amici 21, Maria De Filippi ingaggia un big: sorpresa incredibile in arrivo nelle prossime puntate del talent show di Canale 5, fan in delirio

Ora che ha finito la stagione a Tu sì que vales e in attesa di tornare in prima serata su Canale 5 dall’8 gennaio con le nuove puntate C’è posta per te, Maria De Filippi pensa ad Amici 21. La stagione è partita alla grande, lo spostamento del programma nel pomeridiano della domenica invece che al sabato non ha compromesso gli ascolti, i nuovi allievi piacciono.

Ma Amici non si è mai cullato su se stesso ed è pronto a proporre una novità interessantissima per il pubblico anche se l’annuncio non arriva da Queen Mary. Nelle prossime puntate del talent infatti arriverà come ospite Fedez che presenterà il suo nuovo singolo, ‘Sapore’.

Una notizia che sta già scatenando l’entusiasmo sul web anche se in realtà forse doveva rimanere segreta, o forse no. Tutto è partito da uno degli ultimi post di Fedez. Una serie di Instagram Stories per anticipare quello che succederà da qui ai prossimi giorni: “La notizia è che probabilmente andrò ad Amici a cantare ‘Sapore’. L’idea geniale è che ho proposto di creare una coreografia con i ballerini giovani. Me la insegneranno e la ballerò mentre canto il pezzo… Perché l’ho fatto? Sarà divertente, sarà una figura di m…?”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Barbara D’Urso, pessime notizie in arrivo: una mazzata difficile da digerire

Amici 21, Maria De Filippi ingaggia un big: la rivelazione è una gaffe voluta?

Non una novità assoluta, perché Fedez e Maria De Filippi si sono già incrociati nelle sue trasmissioni. Solo che il signor Ferragni si pente subito e inscena un teatrino: “Piccolo dubbio, quella cosa di Amici non so se potevo dirla. Mi ha fatto venire il dubbio mia moglie. Quindi forse non mi chiameranno più, però era divertente da dire”.

In realtà è più facile pensare che non sia un errore commesso senza pensarci, ma assolutamente voluto per svelare parte della notizia. Fedez infatti non ha detto quando succederà e quindi la data nella quale potremo vederlo ad Amici. Almeno quello resta un mistero, almeno fino alla prossima spoilerata.