WhatsApp, come scoprire chi finge di non leggere i messaggi: il trucco

Spunta su WhatsApp un trucco per scoprire chi finge di non leggere i nostri messaggi. Andiamo a vedere il trucco per vedere chi ci snobba.

La percezione di WhatsApp è cambiata totalmente dopo l’aggiunta delle spunte blu. Infatti con l’arrivo della verifica di lettura è stato possibile scoprire chi ci ignora all’interno dell’applicazione. L’aggiunta però è stata giudicata invadente soprattutto dal punto di vista della privacy. Per questo motivo moltissimi utenti hanno deciso di disattivarla, andando prima su ‘Impostazioni‘ e poi sulla sezione ‘Privacy‘.

Così facendo, però, anche il contatto che ha disattivato le spunte blu, non potrà vedere quando un utente ha visualizzato il messaggio. Per questo alcuni utenti hanno scoperto come capire se qualcuno ha letto un tuo messaggio quando le spunte blu sono disattivate. Infatti basterà inviare un messaggio audio. Infatti solamente l’audio sarà segnalato sempre in blu quando è stato ascoltato, indipendentemente dall’attivazione delle spunte colorate. Così facendo potrete scoprire se un utente vi ignora o meno.

WhatsApp, l’ultimo aggiornamento fa crashare l’applicazione: come risolvere il problema

Negli ultimi giorni WhatsApp Beta ha rilasciato un paio di aggiornamenti: : la versione 2.21.24.11 per Android e quella 2.21.240.14 per iOS. Entrambi gli update però sembrano creare problemi all’applicazione. Infatti molti utenti Apple hanno denunciato un bug che blocca immediatamente il servizio. Mentre per gli utenti di Andorid il bug avviene soprattutto per chi è in possesso di Android 12, impedendo quindi il normale funzionamento.

Fortunatamente risolvere il problema è semplicissimo. Infatti per Apple bisognerà eseguire i seguenti passaggi: TestFlight > Seleziona WhatsApp Messenger (o WhatsApp Business) > Build precedenti > Installa una build beta precedente. Per preservare le chat, però, gli utenti dovranno effettuare il backup prima dell’aggiornamento. Mentre invece per Android bisognerà semplicemente cancellare manualmente l’applicazione e installare la versione precedente con APK Mirror.