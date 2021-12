Viaggio tra le scuole occupate di Roma, cosa chiedono gli studenti? “Protesta continuerà in piazza”

Ad oggi sono 22 gli istituti scolastici di Roma che dal mese di ottobre hanno cominciato un'escalation di proteste. Nel reportage realizzato da iNews24, si evince che la lista delle scuole occupate della Capitale cresce sempre di più. I motivi delle occupazioni? Le classi pollaio, gli orari insostenibili, il non riuscire a comunicare con le istituzioni sia scolastiche che politiche. Gli studenti spiegano che la protesta non si ferma con l’occupazione delle scuola, ma l’intenzione è di scendere nelle piazze per manifestare contro il Governo e le istituzioni.