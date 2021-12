Uomini e Donne, Tina Cipollari sgancia la bomba: il cavaliere è fidanzato!

Nella puntata di Uomini e Donne del primo dicembre, Tina Cipollari è stata come al solito al centro del programma. Prima con una festa per lei, poi per le insinuazioni riguardo Armando Incarnato.

La puntata di Uomini e Donne del primo dicembre si apre con i festeggiamenti del compleanno di Tina Cipollari, che ha compiuto gli anni il 14 novembre. Con l’occasione, Gianni Sperti ha voluto precisare di non aver nulla contro la sua collega opinionista. Un suo gesto di qualche puntata fa è stato infatti frainteso.

LEGGI ANCHE >>> Ex Uomini e Donne e GF dice basta: “Mi dispiace ma non ci riesco” – FOTO

NON PERDERTI >>> Uomini e Donne, quanti colpi di scena: un matrimonio lampo e un addio inaspettato

Lui aveva inviato un segnale al microfonista, per chiedergli di abbassare il volume. Nel frattempo, Isabella Ricci ed i suo Fabio hanno fatto il loro ingresso per confermare che tutto procede a gonfie vele. Hanno passato insieme dieci giorni meravigliosi, e la dama passerebbe volentieri in sua compagnia i prossimi dieci anni.

Uomini e Donne, la lettera di Ciprian per Andrea Nicole

Archiviato il solito battibecco fra Isabella e Gemma, che ha invitato la rivale a lasciare il programma con l’uomo ideale appena trovato, si è inserita Tina Cipollari. L’opinionista ha sganciato una vera e propria bomba: ci sarebbero infatti diverse persone che le farebbero segnalazioni riguardo Armando Incarnato.

LEGGI ANCHE >>> Isabella Ricci ha scelto e va via: sorpresa ad Uomini e Donne!

Secondo quanto riferito a Tina, Armando non sarebbe single: starebbe frequentando una ragazza cubana. La Cipollari ha dunque accusato Incarnato di ipocrisia, dal momento che sta in trasmissione da ben 12 anni. Nel frattempo, la lettera di Ciprian ad Andrea Nicole solleva le perplessità di Sperti, che sottolinea come sia molto finto l’atteggiamento di lui.