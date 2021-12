Uomini e Donne, quanti colpi di scena: un matrimonio lampo e un addio inaspettato

Tantissimi colpi di scena nella prossima puntata di Uomini e Donne. I telespettatori assisteranno ad un matrimonio e ad un addio inaspettato.

Nel corso delle nuove registrazioni di Uomini e Donne sono accaduti dei colpi di scena a dir poco incredibili, tanto da lasciare Maria De Filippi delusa e incredula. Infatti negli ultimi due giorni, la trasmissione di Canale 5 ha registrato nuove puntate. A riportare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato ‘Il Vicolo delle News‘. Stando al portale specializzato durante la registrazione di lunedì, la De Filippi ha cercato di far riflettere Ciprian. Secondo le anticipazioni, la conduttrice sarebbe arrivata a rimproverare il corteggiatore.

Ma proprio nel corso della puntata vedremo Andrea Nicole e Ciprian lasciare il programma dopo aver trascorso una notte insieme. La decisione dei due concorrenti lascerà l’amaro in bocca a Maria De Filippi. La serenità in studio tornerà solamente con l’arrivo di Angela Paone e Antonio Stellacci. I due si sono scelti diverse settimane fa ed adesso sarebbero già pronti al matrimonio. Nella loro prima intervista di coppia, Angela e Antonio riveleranno la data del matrimonio: il 17 dicembre.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Mediaset, programma sospeso: arriva la smentita dal conduttore

Uomini e Donne, novità anche per il Trono Over: torna Gemma Galgani

Non mancheranno le novità anche per Uomini e Donne Trono Over. Infatti Gemma Galgani tornerà in studio dopo essere risultata positiva al Covid-19. La dama torinese è uscita con Leonardo e sempre con il Cavaliere ballerà una canzone di Grease. Non mancheranno nemmeno le risate per i telespettatori che vedranno Tina Cipollari e Gianni Sperti in pista. Mentre per quanto riguarda il trono di Roberta Giusti ci sarà l’addio definitivo di Luca.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Paolo Bonolis, cambia tutto a gennaio: clamorosa novità a Mediaset

L’uomo non sta vivendo il trono con serenità e quindi deciderà di abbandonare la trasmissione, lasciando anche una lettera alla Redazione. La decisione è arrivata dopo una provocazione di Roberta, che nella registrazione precedente gli aveva chiesto: “Che ci stai a fare qui?“. Dopo aver letto la sua lettera, la De Filippi dichiarerà di essere incredula. Inoltre la registrazione si chiuderà con Roberta pronta ad approfondire la questione Luca. Mentre continua il trono di Mattia Ranieri, con l’ex di Sophie Codegoni che è uscito sia con Federica che con Martina, e proprio con quest’ultima è sfuggito anche un bacio.