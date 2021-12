Regina Elisabetta, decisione drastica dopo il ricovero: la nuova limitazione

La regina Elisabetta ha avuto nelle ultime settimane dei problemi di salute, che l’hanno costretta a limitare le sue apparizioni pubbliche: ci sarebbero per lei, però, anche delle restrizioni alimentari, fra cui quella al suo amato Martini.

Come è ormai noto, la regina Elisabetta II sta affrontando qualche piccolo problema di salute dovuto all’età, e forse anche al dolore della morte del marito. Ha dovuto cancellare alcune presenze agli eventi all’ultimo minuto, mentre ad altri ha subito rinunciato alla sua presenza. Oltre a questo, ci sono anche tutte le limitazioni imposte dai medici.

I dottori avrebbero vietato alla sovrana inglese l’alcol nella maniera più assoluta. Nel 2012 il quotidiano The Indipendent raccontava che la regina inglese sorseggiava in media quattro bicchieri di alcolici al giorno. Secondo numerose indiscrezioni, non starebbe seguendo molto attentamente questa raccomandazione ricevuta, che la priverebbe dell’adorato Martini.

Regina Elisabetta, no Martini no party? La scelta

Il sommelier ufficiale della Royal Family inglese, Demetri Walters, ha parlato con il tabloid inglese Daily Mail riguardo il divieto totale di bere alcol imposto alla regina Elisabetta II. Ovviamente, lui non è d’accordo, e suggerisce che sorseggiare piccole quantità di vino possa avere un effetto maggiormente benefico.

Il consulente che lavora anche con Buckingham Palace ha rivelato che la regina, anno dopo anno, sviluppa un gusto sempre più raffinato. Non è dunque facile soddisfarla. Al contrario, il marito aveva completamente smesso di bere vino, secondo lui non più adatto dopo una certa età. Preferiva infatti bere birra ale, ovvero quella più consumata in Inghilterra.