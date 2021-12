La bambina nella foto oggi è una grande artista tanto brava quanto chiacchierata nell’ultimo periodo a causa di alcuni avvenimenti.

La bambina nella foto è nata a Genova il 20 agosto 1982 ma è cresciuta a Pignola, paese d’origine della famiglia distante solo pochi chilometri da Potenza. La passione per la musica la travolge sin da quando era piccola. All’età di 4 anni ha partecipato al primo concorso canoro con Fatti mandare dalla mamma di Gianni Morandi. Come ga affermato lei stessa, le sue prime influenze musicali sono Mariah Carey e Céline Dion.

Grande artista e la più chiacchierata del momento: in quanti la riconoscono?

Dopo il diploma, prima di intraprendere la strada del successo, ha svolto diversi mestieri come cameriera, cantante di piano bar, baby sitter, parrucchiera, donna delle pulizie ed estetista fino a poche settimane prima del suo esordio a Sanremo.

Nel dicembre del 2008 ha vinto il concorso canoro SanremoLab, che le ha consentito l’ammissione di diritto alla 59esima edizione del Festival di Sanremo nella categoria Proposte. In quell’occasione presentò il brano Sincerità classificandosi al primo posto e vincendo così la categoria. Come tutti avranno sicuramente capito, la bambina nella foto non è altri che Arisa.