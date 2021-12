Oggi è un’attrice di successo e tra le più amate dal pubblico: l’avete riconosciuta?

Attrice di successo e la più amata dal pubblico italiano. In tanti l’hanno riconosciuta a una prima occhiata.

Difficile riconoscere da un semplice scatto, particolarmente datato, l’artista di oggi. Se non con l’aiuto di alcuni suggerimenti, è un’impresa ardua per il lettore poter indovinare il nome della cantante o dell’attrice e conduttrice come nel nostro caso. La bambina nella foto, così dolce con quel telefono rosso che porta all’orecchio, oggi è un’attrice di successo. È nata a Bitonto il 15 gennaio 1981 e sin da tenera età amava il mondo dello spettacolo.

Dopo alcune apparizioni televisive agli esordi, come in Miss e Mister ’96, debutta al cinema con il film Terra bruciata del noto regista Fabio Segatori al quale segue, l’anno successivo, Faccia di Picasso di Massimo Ceccherini, nel quale è tra i protagonisti. Dopo aver mosso i primi passi nel mondo del cinema in molti apprezzano e intravedono tutto il suo talento e così, da quel momento inizia la sua ascesa nel mondo del cinema e dello spettacolo.

Oggi è un’attrice di successo e la più amata dal pubblico: l’avete riconosciuta?

Nel 2002 entra nel cast di Mudù, mentre nel 2006 veste i panni di Carolina nella serie Capri, ruolo che ha ricoperto fino al 2010. Da quel momento entra in tackle nel mondo del cinema e il pubblico non riesce a fare a meno di lei e così nel 2008, affianca Pippo Baudo e Piero Chiambretti nella conduzione del Festival di Sanremo su Rai 1.

Da settembre 2018 le viene affidato il timone del programma televisivo Detto fatto di Rai 2. Per la stessa rete, nel 2021 è tra i protagonisti della miniserie Fino all’ultimo battito al fianco di Marco Bocci e Violante Placido. Come tutti avranno capito si tratta della bellissima Bianca Guaccero.