Isola dei Famosi, annuncio choc di un’ex concorrente: positiva al Covid

Ex concorrente dell’Isola dei Famosi rivela: “Ho avuto il Covid e non l’ho detto”. Perché tanto riserbo? Il motivo spiazza tutti

Chiara Nasti, ex concorrente dell’Isola dei Famosi nel 2018, nelle scorse ore è tornata su Instagram con un annuncio choc. La bella napoletana ha contratto il Covid ma lo ha rivelato solo adesso che è risultata finalmente negativa. La notizia ha sconvolto gli oltre 1.9 milioni di followers: nessuno aveva immaginato nulla!

“Sono troppo felice perché finalmente sono Negativa..“. Inizia così il lungo messaggio della bellissima influencer che ha subito aggiungendo: “Ho avuto il Covid e non l’ho detto. Per questo che mi avete visto tutte queste settimane a casa”. Ma come mai l’ex naufraga aveva deciso di non condividere con i fans la notizia sulla sua positività? Ebbene, la Nasti lo ha spiegato.

Chiara Nasti, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, ha avuto il Covid ed è guarita: perché non aveva annunciato la sua positività?

Chiara Nasti ha avuto il Covid-19 ma nessuno sapeva della sua positività. Ora che è finalmente risultata negativa, l’influencer napoletana ha deciso di rivelare tutta la verità agli 1,9 milioni di followers: “Non l’ho detto perché tra le persone che conosco alcune portano un sacco sfortuna. Sono una che sente tutte le energie, figuriamoci se lo dicevo qui a tutti. Sicuramente ci sarebbe stato qualcuno che mi avrebbe gufato addosso”.

Chiara Nasti ha dunque spiegato di aver mantenuto in segreto la sua positività al Covid perché “in giro ci sono troppe perone che vogliono il male degli atri”, sottolineando: “Le cose che mi succedono le tengo per me. Poi quando è tutto passato se mi va le dico. Non faccio post strappalacrime per fare pietà alla gente. Preferisco fare invidia!”. Infine la 23enne ha rassicurato tutti dicendo: “Sono stata benissimo, non ho avuto nessun tipo di sintomo e non vedo l’ora di scendere”.