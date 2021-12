GF Vip 6, incidente per Valeria Marini: che paura per l’occhio bendato

Valeria Marini è appena entrata nella casa del GF Vip 6 eppure è già stata vittima di uno spaventoso incidente: cos’è successo.

Valeria Marini è entrata da un solo giorno all’interno della casa eppure la showgirl è già stata vittima di un incidente inaspettato. Infatti la ‘Valeriona Nazionale‘ è caduta in uno scherzo davvero di cattivo gusto. Mentre si trovava nella zona beauty in compagnia dell’ex Miss Italia, Manila Nazzaro, ha deciso di accendere il phon. Il problema, però, è che alcuni concorrenti avevano messo della farina all’interno dell’apparecchio elettrico.

Così una volta acceso il phon gli è esplosa tutta la farina in faccia. Inaspettatamente Valeria è riuscita a mantenere la calma ed è subito andata a controllare l’occhio. Inoltre l’ideatirce del malefico scherzo sarebbe stata Soleil Sorge, che già non gode di una grande reputazione tra i concorrenti. Andiamo quindi a vedere la reazione di Valeria dopo l’esplosione di farina in faccia.

GF Vip 6, Valeria Marini vittima di uno scherzo di Soleil: la sua reazione

Sorprendendo tutti, Valeria Marini è riuscita a mantenere la calma. Inoltre la nuova concorrente, mentre si medicava, ha svelato anche un retroscena riguardo l’ultimo reality a cui ha partecipato, la trasmissione spagnola ‘Supervivientes‘. Infatti la Marini ha confessato: “Ho sempre avuto una vista perfetta, dieci decimi. Ma quando a marzo ho fatto le analisi per partecipare a Superviventes, il medico ha rilevato che avevo un problema all’occhio. Non me lo ha detto subito perché secondo lui non mi avrebbe impedito di arrivare alla fine del reality“.

Infatti il medico spagnolo, solamente una volta che la concorrente è uscita dalla trasmissione, le ha raccomandato una visita dal suo oculista italiano. Una volta in Italia, il dottor Iacobelli ha rivelato a Valeria la gravità del problema e che sarebbe stata necessaria un’operazione. Ma la Marini ha confessato prima di aver trascorso le vacanze estive e poi di aver fatto l’operazione d’urgenza per fare il suo ingresso nella casa del GF Vip. Adesso Valeria sta bene, ma lo scherzo di Soleil ha rischiato di metterla in serio pericolo.