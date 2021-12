Ex Uomini e Donne e GF dice basta: “Mi dispiace ma non ci riesco” – FOTO

Un lungo sfogo sui social da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex concorrente del Grande Fratello ha fatto capire lo stato che sta vivendo

Nelle scorse ore, l’ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi, nonché ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Cerioli, ha pubblicato un lungo sfogo sui social prima di augurare una buonanotte ai suoi follower.

“Ancora questo mondo social il più delle volte mi stupisce” comincia Cerioli su Instagram “Devo essere onesto con me stesso, non riesco. Ho un limite nel condividere la mia vita con così tanta gente per quanto mi risulti ‘facile’ stare davanti ad una telecamera, trovo difficilissimo raccontare tramite un cellulare”. Il profilo Instagram dell’ex tronista conta, ad oggi, circa un milione e mezzo di follower. “Questa cosa mi dispiace tantissimo”, continua l’ex naufrago, “perché non riesco a condividere delle passioni, parlare di qualcosa che magari può interessare anche ad altri. […] Mi piacerebbe riuscire ad esternare non solo il bello, ma anche il brutto”.

Andrea Cerioli dispiaciuto con i fan: “Sono cresciuto lontano dall’ostentazione”

Un lungo sfogo che ha fatto rattristare i tanti follower di Andrea Cerioli. Quest’ultimo ha continuato a scrivere: “Sono nato in una famiglia molto normale che mi ha amato tanto sotto tanti aspetti la vita mi ha sorriso, sotto altri chissà. Mi imbarazza terribilmente raccontare la mia vita nel quotidiano, penso sempre ’30 anni, cazzo fai le storielle’ e poi penso ‘perché no’ e poi alla fine poso il cellulare”.

