Eleonora Daniele, importantissimo appello in diretta TV: cos’è successo. Un tema delicato a cui tutti dovrebbero fare attenzione, specie sotto Natale

Ogni mattina Eleonora Daniele conduce il programma ‘Storie Italiane’, in diretta su Rai 1 dalle 9.55 alle 11.55. Un contenitore di approfondimento dei principali temi di attualità e di cronaca, con un taglio particolarmente “umano“. Nella puntata di oggi, mercoledì 1 dicembre, la conduttrice ha voluto lanciare un appello davvero molto importante, sensibilizzando i telespettatori su un argomento dedicato.

Poco prima della chiusura di mezzogiorno la Daniele ha invitato tutti a partecipare alla campagna benefica ‘Operazione Pane’, che verrà promossa fra qualche giorno durante lo Zecchino d’oro. Come avvenuto in passato anche quest’anno la storica rassegna canora per bambini farà una raccolta di fondi per aiutare le mense francescane diffuse in tutta Italia. Una bella iniziativa nel periodo natalizio per aiutare tutti i meno fortunati.

Eleonora Daniele, importantissimo appello in diretta TV: sostegno per una bella iniziativa di beneficenza

La conduttrice ha specificato come: “La campagna Operazione Pane promossa dall’Antoniano di Bologna si può sostenere fino al 19 dicembre per aiutare le mense dei poveri. Per donare basta inviare un sms del valore di 2€ o fare una telefonata da 5-10€ al numero 45588″.

Grazie ai fondi raccolti si potranno donare pasti e accoglienza a tutti coloro che si trovano in condizioni di povertà. In chiusura, prima di lasciare la linea ad Antonella Clerici per ‘E’ sempre mezzogiorno‘ Eleonora Daniele ha ricordato lo slogan del programma: “Noi ci rivedremo domani con Storie Italiane, sempre dalla vostra parte”. Un motto che specie in epoca di pandemia andrebbe preso ad esempio in molte trasmissioni del servizio pubblico. D’altronde la presentatrice di Padova ha sempre mostrato una marcia in più, sul piano della sensibilità.