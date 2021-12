Belen Rodriguez-Antonino Spinalbese, è finita? L’annuncio lascia tutti di stucco. Le voci su una possibile rottura si sono susseguite nelle ultime settimane

A volte il Gossip si spinge troppo oltre nel raccontare le storie di alcuni personaggi, paventando fini di relazioni e problematiche che spesso non esistono. Uno dei casi più recenti riguarda Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, una delle coppie più discusse dell’ultimo periodo. Sui social e sui giornali specializzati si era parlato di una possibile crisi tra i due, ad un passo dalla rottura definitiva. Qualcuno si era spinto addirittura oltre, parlando di separazione già avvenuta, anche se mai confermata dai diretti interessati. Ora per fare chiarezza il settimanale Chi ha deciso di affrontare nuovamente il discorso. Nuove immagini di Belen e Antonino, condivise dal giornale diretto da Alfonso Signorini, vedono i diretti interessati intenti a fare una passeggiata nel parco comunale del loro quartiere a Milano, assieme alla piccola Luna Marì (4 mesi). Addirittura per la prima volta dopo tanto tempo, Belen si è lasciata fotografare dai paparazzi senza problemi, cosa per lei insolita. Una chiara volontà di mostrare che tutte le cose procedono per il meglio.

LEGGI ANCHE >>> Isabella Ricci ha scelto e va via: sorpresa ad Uomini e Donne!

LEGGI ANCHE >>> Grande Fratello Vip, rivelazione choc: “Mi ha molestata, è stato un trauma”

Belen Rodriguez-Antonino Spinalbese, è finita? La risposta della showgirl è piuttosto chiara

Durante la camminata, uno dei fotografi ha anche lanciato una domanda alla showgirl argentina: “Siete tornati insieme?”. La Rodriguez ha risposto: “Noi due non ci siamo mai lasciati”. A questo ha fatto seguito un sorriso e uno sguardo amorevole di Antonino che era al suo fianco.

Dal ritorno di fiamma con Stefano De Martino, ad un presunto flirt con Damiano David dei Maneskin. Le “scappatelle” attribuite a Belen sono state davvero molte in questi mesi ma la realtà è che per ora sta bene con Spinalbese e non sembra aver mai cambiato idea. I due non vedono l’ora di festeggiare i cinque mesi di Luna Marì proprio a Natale.