Barbara D’Urso, durissimo colpo per la conduttrice: come la prenderà Mediaset?

Grande mazzata per Barbara D’Urso: la conduttrice napoletana incassa un’altra sconfitta. Come reagirà Mediaset?

Dura mazzata per Barbara D’Urso che al timone di Pomeriggio Cinque fatica a fare la differenza. Nella giornata di ieri, martedì 30 novembre 2021, la Carmelita è tornata sul piccolo schermo con una nuova puntata del suo contenitore pomeridiano ma, i dati in termini di share non sono stati soddisfacenti.

Difatti la conduttrice napoletana è stata battuta da tutti i suoi competitors. Ma entriamo nello specifico: in onda su Canale Cinque Pomeriggio Cinque ha catturato l’attenzione di soli 1.636.000 spettatori nella presentazione con il 13.6% di share e 1.954.000 spettatori con il 14.3% di share nel vivo del programma. Veniamo adesso alle altre reti televisive ed ai programmi in onda: le preferenze del pubblico.

Barbara D’Urso battura da tutti nella giornata di ieri: le preferenze del pubblico

Come dicevamo, Barbara D’Urso ha ricevuto un durissimo colpo dopo l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque che non ha fatto la differenza sul piccolo schermo in termini di share. La Carmelita è stata battura da Alberto Matano che al timone de La Vita in Diretta su Rai Uno è riuscito a catturare l’attenzione di 2.382.000 telespettatori con il 17.7% di share.

Veniamo adesso agli altri programmi in onda: su Rai1 Serena Bortone con Oggi è un Altro Giorno ha raccolto l’attenzione di 1.767.000 spettatori con il 14.1% di share. A seguire Il paradiso delle Signore è stato visto da 2.003.000 spettatori pari al 18.4% di share. Su Rai 2 Detto Fatto ha registrato l’interesse di 432.000 spettatori con il 3.9% di share.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha raccolto 840.000 spettatori con il 6.5%. Su La7 Tagadà ha tenuto incollati davanti al video 337.000 spettatori pari al 2.9% di share e Tagadoc 165.000 con il 1.4%. Infine TV8 ha proposto Il Natale di Joy riuscendo a catturare l’attenzione di 330.000 spettatori con il 3% di share.